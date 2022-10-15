جريزمان المئوي يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على بلباو

قاد أنتوان جريزمان أتليتكو مدريد للفوز على أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سان ماميس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

المباراة هي الأولى في الدوري الذي يخوضها اللاعب الفرنسي بغعد تحويل إعارته من برشلونة إلى انتقال دائم إلى أتليتكو مدريد.

وسجل جريزمان هدف أتليتكو مدريد الوحيد في المباراة.

وسجل جريزمان هدفه رقم 100 مع بقميص أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني ليكون سادس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى ذلك الرقم.

ويبتعد جريزمان بفارق هدفين فقط عن فيرناندو توريس خامس الهدافين التاريخيين للنادي والذي سجل 102 هدف، ويعد لويس أراجونيس الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإسباني برصيد 150 هدفا

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 19 في المركز الثالث ليبتعد بفارق نقطتين عن بلباو صاحب المركز الرابع الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 17.

أتليتكو مدريد بدأ المباراة بثنائي هجومي مكون من جريزمان وألفارو موراتا.

تقدم أتليتكو مدريد سريعا في الدقيقة الـ 11 عن طريق موراتا ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ ارتكبه موراتا قبل تسجيل الكرة في الشباك.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عاد أتليتكو مدريد للتقدم مرة جديدة ولكن عن طريق جريزمان تلك المرة مستغلا عرضية من موراتا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بيمينه مباشرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 69 إصابة يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد وخروجه واستبدل بالحارس البديل إيفو جربتش.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيك بلباو في الدقيقة الـ 90 ولكن بعد العودة لتنقية الفيديو اتضحك أن تسديدة بيرينجير قد اتردت من وجه رينيلدو.

وحاول أكسيل فيتسل لاعب أتليتكو مدريد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 95 ولكن أشهر البطاقة الصفراء في وجهه لأنه رأى أنه حاول التحايل من أجل الحصول عليها.

وأضاف الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالهم بلباو أن يعادل النتيجة لولا تألق رينيلدو الذي أبعد تسديدة جديدة من برينجير ولكن من على خط المرمى تلك المرة.

ويلتقي أتليتكو مدريد في مباراته المقبلة مع رايو فايكانو على ملعب واندا متروبوليتانو، بينما سيحل بلباو ضيفا على خيتافي.