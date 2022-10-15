الرياضية السعودية: الهلال يفوز بقمصان التدريبات.. والطائي يتقدم بشكوى لـ 3 أسباب

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

تقدم نادي الطائي السعودي باحتجاج ضد نظيره الهلال لـ 3 أسباب، حسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وانتصر الهلال في الدقيقة الأخيرة على الطائي بنتيجة 3-2 لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن.

وجاء هدف فوز بطل الدوري في الدقيقة 90 بفضل علي البليهي.

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وجاءت أسباب شكوى الطائي ضد الهلال:

- ظهور لاعبين اثنين من الهلال برقم واحد.

- قميص غير معتمد لا يحمل شعار الرابطة ويتشابه مع قميص الحارس.

- تأخر انطلاقة المباراة.

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وفي نفس السياق كشفت صحيفة الرياضية أن فريق الهلال اضطر لخوض المباراة أمام الطائي بأطقم التدريبات.

والسبب؟ فقدان القمصان الرسمية قبل المباراة، مع أنباء سرقتها من حافلة النادي ظهر اليوم.

ويحتل الهلال المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما يحتل الطائي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

الهلال الطائي الدوري السعودي
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