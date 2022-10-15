الرياضية السعودية: الهلال يفوز بقمصان التدريبات.. والطائي يتقدم بشكوى لـ 3 أسباب

تقدم نادي الطائي السعودي باحتجاج ضد نظيره الهلال لـ 3 أسباب، حسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وانتصر الهلال في الدقيقة الأخيرة على الطائي بنتيجة 3-2 لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن.

وجاء هدف فوز بطل الدوري في الدقيقة 90 بفضل علي البليهي.

وجاءت أسباب شكوى الطائي ضد الهلال:

- ظهور لاعبين اثنين من الهلال برقم واحد.

- قميص غير معتمد لا يحمل شعار الرابطة ويتشابه مع قميص الحارس.

- تأخر انطلاقة المباراة.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة الرياضية أن فريق الهلال اضطر لخوض المباراة أمام الطائي بأطقم التدريبات.

والسبب؟ فقدان القمصان الرسمية قبل المباراة، مع أنباء سرقتها من حافلة النادي ظهر اليوم.

مصادر «الرياضية»: اضطر فريق #الهلال خوض مباراته أمام #الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا. #الطائي_الهلال — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) October 15, 2022

ويحتل الهلال المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما يحتل الطائي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.