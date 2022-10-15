بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات

حسم الوحدة الفوز في كلاسيكو الإمارات بنتيجة 3-2 على العين أمام جماهيره في ملعب طحنون بن زايد بقمة الجولة السادسة من دوري أدنوك.

وشارك أحمد رفعت أساسيا لأول مرة مع الوحدة، بعدما صنع هدفين في 45 دقيقة بلقائه الأول ضد النصر الأسبوع الماضي.

الفوز هو الأول للوحدة على العين في الدوري الإماراتي منذ 2015، إذ حقق الفريق الفوز على العين من قبل في كأس الإمارات أو كأس السوبر.

وتقدم العين بهدف في الدقيقة 13 عن طريق المغربي سفيان رحيمي الذي حول عرضية من الجهة اليمنى أودعها المغربي بسهولة.

رد الوحدة جاء متأخرا وبنفس الطريقة، توغل من روبن كانيدو من الجهة اليسرى وعرضية أودعها أدريان سيلفا في الشباك في الدقيقة 43.

وبعد دقيقتين فقط بنفس الطريقة حوّل جواو بيدرو عرضية كانيدو في الشباك ويلقب الوحدة تأخره لفوز مع نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع كانيدو من إرسال عرضية أودعها أحمد برمان في الشباك بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 3-1.

وقلص رحيمي الفارق في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلا الخروج الخاطئ لحارس المرمى.

وخرج رفعت في الدقيقة 63 في أول تغييرات الوحدة وشارك بدلا منه بيتزي.

حافظ الوحدة على تفوقه ليحقق الفوز الثالث على التوالي ويواصل الفريق الاستفاقة.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز السابع بنفس رصيد العين الذي يحتل المركز السادس.