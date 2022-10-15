كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الكويت الكويتي - نهائي البطولة العربية - كرة سلة

خسر فريق الأهلي لكرة السلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77.

وثأر الكويت من هزيمته أمام الأهلي في نهائي البطولة الموسم الماضي.

الأهلي أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-16.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم

وواصل الأحمر تقدمه في الربع الثاني لينهيه 37-36، قبل أن يوسع الفارق في الثالث لينتهي بنتيجة 58-51.

ونجح فريق الكويت في قلب المباراة لصالحه في النهاية.

وأهدر لاعبو الأهلي 17 رمية حرة خلال المباراة.

اللقب هو الأقل لفريق الكويت وللأندية الكويتية بشكل عام.

الأهلي البطولة العربية لكرة السلة الاتحاد المنستيري
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت كرة يد – الثالث من الزمالك.. كاتونجا ينتقل إلى الخليج السعودي سلة - الأهلي يشكر قاماته الذين ساندوا الجمهور بتوفير تذاكر نهائي البطولة العربية كرة يد - الثاني من الزمالك.. الخليج يضم حسن قداح كرة يد – أحمد الأحمر ينضم إلى الخليج السعودي سلة - بيان من الاتحاد العربي بشأن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي البطولة العربية كرة السرعة ضد "كرة السرعة الدائرية".. تفاصيل أزمة ما قبل كأس العالم في مصر كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: الهلال يفوز بقمصان التدريبات.. والطائي يتقدم بشكوى لـ 3 أسباب 14 دقيقة | الوطن العربي
لن يتواجد في كأس العالم.. تشيلسي يعلن مدة غياب جيمس 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 أرقام من فوز الأهلي على المنستيري.. الهدف رقم 499 وأول ثنائية لـ حمدي فتحي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
لاعب المنستيري: الخسارة من الأهلي تزيد خبرتنا 41 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي وافق على اللعب في الكلية الحربية.. وخطوة أخيرة ساعة | الكرة المصرية
بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات ساعة | المحترفون
كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي