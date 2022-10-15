كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي

خسر فريق الأهلي لكرة السلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77.

وثأر الكويت من هزيمته أمام الأهلي في نهائي البطولة الموسم الماضي.

الأهلي أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-16.

وواصل الأحمر تقدمه في الربع الثاني لينهيه 37-36، قبل أن يوسع الفارق في الثالث لينتهي بنتيجة 58-51.

ونجح فريق الكويت في قلب المباراة لصالحه في النهاية.

وأهدر لاعبو الأهلي 17 رمية حرة خلال المباراة.

اللقب هو الأقل لفريق الكويت وللأندية الكويتية بشكل عام.