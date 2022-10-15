كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
خسر فريق الأهلي لكرة السلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77.
وثأر الكويت من هزيمته أمام الأهلي في نهائي البطولة الموسم الماضي.
الأهلي أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-16.
وواصل الأحمر تقدمه في الربع الثاني لينهيه 37-36، قبل أن يوسع الفارق في الثالث لينتهي بنتيجة 58-51.
ونجح فريق الكويت في قلب المباراة لصالحه في النهاية.
وأهدر لاعبو الأهلي 17 رمية حرة خلال المباراة.
اللقب هو الأقل لفريق الكويت وللأندية الكويتية بشكل عام.
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