الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بالهدف مع توتنام أمام إيفرتون

واصل توتنام استفاقته ليفوز على إيفرتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل كين هدف المباراة الأول في الدقيقة 59 من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب نفسه بعد عرقلة بيكفورد له.

ولعب هداف توتنام مباراته الـ400 مع الفريق.

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وسجل هاري كين مع توتنام في الدوري للمباراة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة لهداف الفريق اللندني.

الهدف هو الـ15 لهاري كين في 16 مباراة لعبها أمام إيفرتون.

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وأصبح هاري كين رابع لاعب يشارك في عشرة أهداف هذا الموسم بعد إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وإيفان توني، بواقع تسعة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وفي الدقيقة 86، أنهى إيميل هويبيرج المباراة بالهدف الثاني بعد عرضية من رودريجو بينتانكور وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الفوز هو الثاني على التوالي لتوتنام بعد هزيمة الديربي ليرفع رصيده للنقطة 23 في المركز الثالث.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز الـ14.

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي
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