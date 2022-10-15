الثنائية الأولى مع الأهلي.. حمدي فتحي يسجل في الاتحاد المنستيري

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

سجل حمدي فتحي هدفي الأهلي الثاني والثالث في شباك الاتحاد المنستيري التونسي، بعدما نجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل الأهلي على ركنية نفذها طاهر محمد على رأس حمدي فتحي الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 42 مسجلا هدف الأحمر الثاني.

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وفي بداية الشوط الثاني سجل حمدي فتحي هدفه الثاني والثالث للأحمر في المباراة بضربة رأسية جديدة بعد عرضية أيضا من طاهر.

وبذلك يصل حمدي فتحي إلى الهدف رقم 10 مع الأهلي في مختلف البطولات، بواقع 6 أهداف في الدوري وهدف في كأس مصر، و3 في دوري أبطال إفريقيا.

ومن أصل 10 أهداف له مع الأهلي سجل حمدي فتحي 8 أهداف من ضربات رأسية.

ووقع حمدي فتحي على الثنائية الأولى له مع الأهلي.

وصنع طاهر محمد طاهر الهدفين لحمدي فتحي.

يذكر أن أحمد عبد القادر سجل هدف الأهلي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون رد سجله المدافع محمد عبد المنعم.

الأهلي حمدي فتحي دوري أبطال إفريقيا
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