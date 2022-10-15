مران الزمالك - جلسات منفردة مطولة بين فيريرا مع خماسي الفريق

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا والتركيز فقط على مباريات بطولة الدوري، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الانتصارات في البطولة المحلية والدفاع عن اللقب.

ثم عقد جلسة مطولة منفردة مع أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني على هامش التدريبات الجماعية

وشهدت الجلسة شرحا مفصلا من المدير الفني، لرباعي الفريق لبعض المواقف الدفاعية التي تعرض لها الفريق خلال مواجهتي فلامبو البوروندي، وحرص فيريرا على تطبيق الشرح بشكل فعلي بالكرة خلال المران.

كما عقد جلسة مطولة أخرى مع أحمد مصطفى "زيزو"، وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعب، وطالبه بالاستمرار على نفس المستوى الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وحرص فيريرا على الحديث مع "زيزو" في بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المباريات المقبلة، بجانب بعض المهام الإضافية داخل الملعب.

في جهة أخرى، واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مسؤول الأحمال، وركض اللاعبان حول الملعب بجانب خوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة فلامبو البوروندي بصورة أساسية بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء، وفضل فيريرا خوض الأساسيين لبعض التدريبات الخفيفة، خوفا من تعرضهم للإرهاق بعد المشاركة في مباراة بطل بوروندي.

ثم خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة فلامبو تدريبات بدنية قوية، كما ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا على رفع المعدل البدني للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التقسيمة منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق مجموعة من التعليمات للاعبين، وظهر الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومصطفى شلبي، وسيف جعفر، وسامسون أكينيولا بصورة جيدة.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالأمس، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الذهاب ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.