تجربة جديدة في الدوري.. طلائع الجيش يُعين أحمد عبد الرازق بمنصب المعد النفسي

أطلق نادي طلائع الجيش تجربة جديدة في الكرة المصرية، بتعيين أحمد ميمي عبد الرازق في منصب المعد النفسي للفريق.

وقال أحمد ميمي عبد الرازق في تصريحاته لـ FilGoal.com: "علاء عبد العال المدير الفني لفريق طلائع الجيش تواصل معي من أجل العمل معه كمعد نفسي".

وأوضح "عملي هو إعداد اللاعبين نفسيا سواء قبل المباراة أو بعدها من أجل تنمية المهارات النفسية".

وأكمل "هدفي الأساسي مع الفريق هو إدارة الانفعالات وتنمية التدريب العقلي والثقة بالنفس ورفع مستوي الحالة الذهنية للاعبين".

وأردف "لدي ملف كامل لجميع اللاعبين في الفريق عن الحالة الاجتماعية من أجل معرفة كل شيء عنهم، وفصل ذلك عن كرة القدم من أجل التركيز مع الفريق وإزالة أي عواقب لهم".

وتابع "عملت رفقة ميمي عبد الرازق في قطاع ناشئين المصري بنفس الأسلوب".

وشدد "علم التدريب الحديث قائم على 4 جوانب وهم الإعداد البدني والإعداد المهاري والإعداد الخططي والإعداد الذهني والنفسي".

وأتم "كل الأندية الأوروبية الكبيرة تتملك معدا نفسيا وسعيد بالتواجد في نادي طلائع الجيش وأتمني أن تطبق جميع الأندية العمل بهذا الأسلوب".

ويبدأ طلائع الجيش موسمه بلقاء الداخلية في موسم 2022-23 من الدوري المصري.

وأنهى الفريق العسكري الموسم الماضي في المركز الرابع.