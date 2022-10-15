عودة كوندي - 19 لاعبا في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة قائمته لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض غدا الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدا القائمة عودة المدافع الفرنسي جول كوندي بعد غيابه منذ التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينا، أرناو تينياس.

خط الدفاع: جول كوندي، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا، أليكس بالدي، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونج، جافي، فرانك كيسي، سيرجي روبيرتو، بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، أنسو فاتي.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.