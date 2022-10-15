الهدف الثامن مع الأحمر.. عبد القادر يهز شباك الاتحاد المنستيري
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
سجل أحمد عبد القادر هدف تقدم الأهلي أمام الاتحاد المنستيري التونسي.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
ويعد هدف عبد القادر هو الثالث له مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل عبد القادر هدفين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام المريخ السوداني ووفاق سطيف الجزائري.
والهدف هو الثامن بشكل عام لـ أحمد عبد القادر مع الأهلي.
بواقع 3 أهداف في الدوري ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا، وهدف في كأس مصر وآخر في كأس العالم للأندية.
وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون رد سجله المدافع محمد عبد المنعم.
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