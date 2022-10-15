تسديدتان طيلة 90 دقيقة.. ظهور دي روسي الأول كمدرب ينتهي بدون أهداف

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سبال وشيتاديلا في الجولة من دور الدرجة الثانية الإيطالية، في الظهور الأول الرسمي لـ دانييلي دي روسي كمدرب.

وتولى دي روسي تدريب سبال بعقد حتى صيف 2024.

ورغم خوض شيتاديلا أصحاب الأرض اللقاء بنقص عددي إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على نظافة شباكهم.

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وسدد لاعبو سبال مرتين فقط على خصمهم طيلة 90 دقيقة.

وتعرض دانزي لاعب شيتاديلا للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 90+6 أُشهرت بطاقة حمراء جديدة لبرانكا لاعب شيتاديلا.

بتلك النتيجة يحتل كلا الفريقين المركزين الـ 13 و14 على الترتيب وكلاهما في رصيده 10 نقاط.

سبال أعلن عن إقالة روبيرتو فينتوراتو من تدريب الفريق مساء الأحد الماضي بسبب تراجع النتائج.

وانضم دي روسي للجهاز الفني لـ روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطاليا، وساهم في تتويج الأتزوري بيورو 2020 العام الماضي.

ويمتلك دي روسي مسيرة حافلة مع روما خاض خلالها 616 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وساهم في تتويجه بكأس إيطاليا مرتين، وبكأس السوبر الإيطالي مرة.

كما كان دي روسي أحد أفراد جيل إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006 تحت قيادة مارشيلو ليبي، بالإضافة إلى حصده الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2004.

وأنهى دي روسي مسيرته الكروية في نادي بوكا جونيورز الأرجنتينية لعدة أشهر قبل تعليق حذائه في 2020.

وخسر سبال أمام فروسينوني بهدفين دون رد مساء السبت، ويحتل المركز 14 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 9 نقاط من 8 جولات.

سبال دانييلي دي روسي
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