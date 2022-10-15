انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وصل الأهلي لنهائي البطولة العربية لكرة السلة لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي.

وانتصر الأهلي على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91 ليصبح أول المتأهلين للنهائي.

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نهاية المباراة بفوز الكويت على الأهلي 78-77

رمتيان حرتان لصالح الأهلي مع 11 ثانية على نهاية المباراة

الكويت يتقدم 78-77

لاعبو الأهلي أهدروا 17 رمية حرة خلال المباراة

التعادل 77-77

ق39: الكويت يتقدم 77-75

ق38: التعادل 75-75

إيهاب أمين يغادر المباراة بعد حصوله على الخطأ الخامس

ق38: التعادل 72-72

ق37: الأهلي يتقدم 72-71

ق37: التعادل 71-71 والمباراة تشتعل

ق36: الأهلي يتقدم 69-66

ق35: الفارق يتقلص 67-65

ق31: الأهلي يتقدم 64-51

بداية الربع الرابع والأخير

الأهلي ينهي الربع الثالث متقدما بنتيجة 58-51

ق29: الأهلي يتقدم 57-49

ق29: الأهلي يتقدم 55-49

ق28: الأهلي يستعيد التقدم 53-49

ق25: التعادل 48-48

ق24: الكويت يتقدم 46-43

ق22: التعادل 41-41

ق21: الكويت يتقدم 41-37

بداية الربع الثالث

ق20: ثلاثية من إيهاب أمين تنهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 37-36

ق19: الكويت يتقدم مجددا 36-34

ق19: الأهلي يتقدم 34-33

ق18: 33-32 لصالح الكويت

ق17: 31-30 لصالح الكويت

ق16: التعادل 28-28

ق15: الكويت يتقدم للمرة الأولى 26-25

ق14: التعادل 25-25

ق13: الأهلي يتقدم 25-23

ق13: التعادل 23-23

ق12: الأهلي يتقدم 23-21

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 19-16

ق9: الأهلي يتقدم 19-15

ق8: الأهلي يتقدم 16-15

ق7: الأهلي يتقدم 13-11

ق6: الكويت يتعادل 11-11

ق5: الأهلي يتقدم 11-8

ق4: الفارق يتقلص، 10-8 لصالح الأهلي

ق2: الأهلي يتقدم 7-0

بداية المباراة

كان من المقرر أن تبدأ المباراة في السادسة مساء ولكنها ستتأخر لمدة 15 إلى 30 دقيقة بسبب دخول وقت إضافي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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مشوار الأهلي

تصدر الأهلي ترتيب مجموعته بـ 3 انتصارات.

دور المجموعات: الفوز على الميناء اليمني 132-53

دور المجموعات: الفوز على الغرافة القطري 109-70

دور المجموعات: الفوز على الرياضي اللبناني 88-71

ربع النهائي: الفوز على الجهراء الكويتي 83-54

نصف النهائي: الفوز على كاظمة الكويتي 95-91

هوية المنافس

وفاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني في نصف النهائي بنتيجة 84-74.

بعد تأهل الكويت الكويتي ستكون المباراة النهائية بمثابة إعادة لنهائي العام الماضي بين الفريقين.

وحينها توج الأهلي باللقب.

موعد المباراة

تقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت 15 أكتوبر بين الأهلي والفائز من فريقي الكويت الكويتي وبيروت اللبناني.

القناة الناقلة

تذاع مباريات البطولة العربية عبر قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.