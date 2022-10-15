انتهت الدوري الإيطالي - تورينو (0)-(1) يوفنتوس.. الدربي بيانكونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

بينما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: جووووول فلاهوفيتش والأول بمتابعة لرأسية دانيلو

ق 64: عرضية من كوسيتش ومويس كين يهدر بغرابة من داخل الست ياردات

ق 59: فرصتان متتاليتان لتورينو وتشيزيني في الموعد

ق 50: تسديدة من لوكاتيلي من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: الحارس ميلينكوفيتش يتصدى لانفراد من فلاهوفيتش ثم تسديدة من كوستيتش.

ق 14: تسديدة من ميرانتشوك يتصدى لها تشيزيني بسهولة.

بداية اللقاء