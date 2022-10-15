مرموش البديل يسجل في تعادل فولفسبورج مع مونشنجلادباخ

سجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر هدفا في تعادل فريقه فولفسبورج أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ووصل فولفسبورج إلى النقطة 10 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الألماني، وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى النقطة 16 في المركز السادس.

وشارك مرموش بديلا مع فريقه في الدقيقة 59 من المباراة.

ويعد الهدف الذي سجله مرموش هو الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم، والثالث بشكل عام مع فولفسبورج خلال 11 مباراة بمختلف البطولات.

تقدم مونشنجلادباخ في الدقيقة 13 بهدف سجله المهاجم ماركوس تورام.

ثم تعادل فولفسبورج في الدقيقة 43 عن طريق يانيك جيرهادت.

وعاد ماركوس تورام ليسجل الهدف الثاني لفريقه مونشنجلادباخ في الدقيقة 48.

ونجح البديل عمر مرموش في الدقيقة 69 أن يسجل هدف تعادل فولفسبورج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستلم مرموش عرضية من الناحية اليسرى قبل أن يدور ويسدد في الشباك بطريقة رائعة.

وكاد مرموش أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في العارضة وذهب خارج الملعب.

لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين.