تشكيل بيراميدز - خمسة تغييرات من تاكيس أمام هلال الساحل

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

بيراميدز أمام هلال الساحل - الكونفدرالية الإفريقية

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة هلال الساحل السوداني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى تاكيس خمس تغييرات عن مباراة الذهاب.

وتواجد شريف إكرامي وأحمد سامي ومحمود صابر وإسلام عيسى وبلاتي توريه في التشكيل الأساسي من جديد على حساب احمد الشناوي وأسامة جلال ومحمود عبد العاطي "دونجا" وعبد الله السعيد ومحمود وادي.

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ويحل هلال الساحل ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود صابر - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - محمد صادق - فخري لاكاي - دودو الجباس - عبد الله مجدي

وانتصر بيراميدز ذهابا بهدفين دون رد سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

بيراميدز هلال الساحل الكونفدرالية الإفريقية
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