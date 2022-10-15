تشكيل يوفنتوس – غياب دي ماريا.. وفلاهوفيتش يقود الهجوم في دربي تورينو

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يقود دوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس في الدربي ضد تورينو فيما يغيب آنخل دي ماريا.

ويلعب يوفنتوس ضد تورينو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويغيب آنخل دي ماريا بعدما تعرض للإصابة في مباراة يوفنتوس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيتش تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو - دانيلو – بريمير – خوان كوادرادو

الوسط: مانويل لوكاتيلي - فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – أدريان رابيو.

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – مويس كين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

يوفنتوس تورينو
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