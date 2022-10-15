كرة يد – الثالث من الزمالك.. كاتونجا ينتقل إلى الخليج السعودي

أتم الخليج السعودي ثالث صفقاته استعدادا لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بضمه لكريم هنداوي "كاتونجا" من الزمالك.

ويستعير الخليج كاتونجا خلال فترة البطولة.

وكان الخليج أعلن استعارة أحمد الأحمر وحسن قداح من الزمالك قبل ساعات.

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية في الفترة ما بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الخليج في المجموعة الأولى بجوار سيدني الأسترالي وماجديبورج الألماني.

في حضـرة «الهنداوي» .. ممنوع الدخول 🚫 أهلاً بالكريم في نادي الكـرام 😎 pic.twitter.com/anAFyoNyAj — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) October 15, 2022

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الأربعة في السوبر جلوب إلى نصف النهائي مباشرة.

فيما يذهب أصحاب الوصافة للعب من أجل تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبون على المراكز من التاسع إلى الـ12.

يذكر أن الأهلي يتواجد كذلك في البطولة ويلعب في المجموعة الثانية بجوار بنفيكا ومضر السعودي.