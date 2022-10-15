تشواميني يتحدث عن الكلاسيكو الأول.. واعتراف بشأن كاسيميرو

تحدث الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد عن خوض مباراة الكلاسيكو الأولى في مسيرته.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وقال تشواميني عبر بي إن سبورتس: "عندما كنت صغيرا كنت أتابع جميع مباريات الكلاسيكو وكنت أتسأل كيف يمكن جدولة باقي المباريات في هذا اليوم".

وتابع "في مباراة الأحد سأكون على أرض الملعب، الأمور ستختلف وعلى أن أصبح عنصرا فاعلا في المباراة".

كاسيميرو

وعن كارلوس كاسيميرو أوضح "كاسيميرو كان يساعدني عندما كان هنا لابد من الاعتراف بذلك. منحني النصائح في التدريبات والمباريات ويشرح لي الدور الرقم 6 كما يجب أن يكون".

وتابع " ما فعله كاسيميرو معي ساعدني كثيرا واستفادت من نصائحه واليوم أحاول فرض نفسي فوق أرض الملعب".

وانتقل كاسيميرو لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد سنوات من النجاح مع ريال مدريد.

بينما يخوض تشواميني أول مواسمه مع بطل أوروبا قادما من موناكو الفرنسي.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.