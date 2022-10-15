الدرجة الثالثة - أزمة في مباراة بلقاس وبني عبيد بعد تأخر وصول طاقم الحكام
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 16:15
كتب : رضا السنباطي
استعانت لجنة الحكام بطاقم تحكيم بديل من منطقة الدقهلية في مباراة بلقاس سيتي وبني عبيد بالدرجة الثالثة.
قرار لجنة الحكام جاء بعد تأخر وصول طاقم الحكام الأساسي للمباراة.
وقال محمد شريف رئيس نادي بلقاس سيتي لـ FilGoal.com: "كان من المقرر إقامة المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا ،وتأخر طاقم حكام المباراة".
وأضاف "لجنة الحكام قامت بتعيين طاقم تحكيم من منطقة الدقهلية بقيادة الحكم صالح سلامة ليقود المباراة في الثالثة والربع بدلا من الموعد السابق".
ويلعب بلقاس سيتي ضد بني عبيد ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الثالثة.
وجاءت باقي مباريات المجموعة كالتالي:
دمياط × بلقاس
منية سمنود × الزرقا
أجا × القزازين
منية النصر × شربين
السرو × غزل دمياط
شبان بدواي ×رأس البر
نرشح لكم
الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين بثلاثية حمراء.. الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري مجددا ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا الثنائية الأولى مع الأهلي.. حمدي فتحي يسجل في الاتحاد المنستيري مران الزمالك - جلسات منفردة مطولة بين فيريرا مع خماسي الفريق تجربة جديدة في الدوري.. طلائع الجيش يُعين أحمد عبد الرازق بمنصب المعد النفسي الهدف الثامن مع الأحمر.. عبد القادر يهز شباك الاتحاد المنستيري انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) المنستيري.. نهاية المباراة وتأهل الأحمر تشكيل الاتحاد المنستيري - 5 تغييرات عن مباراة الذهاب أمام الأهلي