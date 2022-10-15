مؤتمر تشافي: كوندي جاهز لـ الكلاسيكو.. وبرشلونة في الطريق الصحيح

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقف جول كوندي مدافع الفريق من الكلاسيكو.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "جول كوندي جاهز بنسبة 100%. يتدرب جيدا، وسيكون جاهزا لمباراة ريال مدريد".

وأضاف "ما زالت مصرا ان برشلونة في الطريق الصحيح، لقد سجلنا 20 هدفا في الدوري وتلقينا هدفا واحدا فقط. نحن أفضل هذا الموسم. بالطبع صحيح علينا التحسن أوروبيا، لكن هذا حال كل مشروع حديث البدء".

وتابع "الموسم الماضية وصلنا للكلاسيكو في حالة سيئة، اليوم نصل الكلاسيكو ونحن المتصدرون".

وواصل "الكلاسيكو في النهاية مباراة تساوي 3 نقاط، لكنها مهمة أيضا للحصول على دفعة معنوية ونريد مواصل الصدارة".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.

بوسكيتس

وعن سيرجيو بوسكيتس أوضح "إنه لاعب مهم لنا. المباراة الماضية عانينا من مشاكل في الشوط الثاني، لكنه قائد لنا، وهو لاعب لبرشلونة. كل لاعب في الفريق عليه أن يكون جاهزا للعب".

وتابع "مراقبة فينيسيوس في غياب أراوخو؟ علينا أن نجري بعض التعديلات الدفاعية. الموسم الماضي أراوخو ساعدنا بشكل جيد. لكن علينا أن نستعد لمواجهة ريال مدريد، ليس لمواجهة فينيسيوس".

وواصل "كل شيء ممكن. ألونسو لعب كقلب دفاع، ونحن سنقرر بشأن ذلك غدا. الأمر لا علاقة له بفينيسيوس فقط، بل ببنزيما، وبكروس وببقية اللاعبين. إنهم يملكون فريقا قويا".

وشدد "الموسم الماضي الفوز بالكلاسيكو منحنا أحاسيس جيدة، وهذا ما سنعمل عليه أيضا هذا الموسم عبر الفوز باللقاء".

وأكمل "هدفنا هو الفوز بالكلاسيكو وأن نلعب بالطريقة التي نحن نؤمن بها. الضغط، والهجوم بشكل مكثف. هناك مباريات تلعب فيها بشكل جيد ولا تفوز، وأحيانا تلعب بشكل سيء وتنهزم".

وأضاف "أحب اللعب ضد ريال مدريد. أنا شخص تنافسي، وأحب دائما خوض مثل هذه المباريات. من الواضح أنني كنت لأستمتع بالكلاسيكو كلاعب أكثر كمدرب. كلاعب يمكنني القيام بأمور بنفسي بالكرة. لكن أملك مسؤولية تجاه لاعبي، وعلى أن أحضرهم للمباراة".

الاجتماع مع لابورتا

وعن الاجتماع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة قال تشافي: " لم نتطرق للحديث بشأن مصيري مع الفريق".

وأضاف "لازال هناك الكثير متبقيا في الموسم. الرئيس أيضا يواصل تفاؤله، وهو دائما إيجابي ويساعدنا. ما حصل في مباراة الإنتر كان مؤسفا، وفي ميونيخ وميلان أيضا. لم يكن على ذلك أن يحدث، لكن علينا أن نمضي على طريقنا".

وتابع "لقد سقطنا أمام إنتر في مباراة لم يكن علينا أن نسقط فيها. كمشجع لبرشلونة أنا حزين، لعبنا بشكل كاف للفوز لكن لم نفعل ذلك. علينا ألا نتوقف وأن نصحح الأوضاع".

وفرض إنتر ميلان نتيجة التعادل على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف لكل طرف في ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من أبطال أوروبا.