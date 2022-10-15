كرة يد - الثاني من الزمالك.. الخليج يضم حسن قداح

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

حسن قداح

أتم نادي الخليج السعودي ثاني صفقاته استعدادا لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بضمه لحسن قداح من الزمالك.

وسيكون الانتقال على سبيل الإعارة للمشاركة معهم في السوبر جلوب.

وكان نادي الخليج أعلن قبل عدة دقائق عن ضم أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر.

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ويعد حسن قداح من ناشئي نادي الشمس وانتقل منه إلى الزمالك.

وكان حسن قداح وقع عقدا مع نادي فيف كييلسي البولندي للانضمام إليه في عام 2023.

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية في الفترة ما بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الخليج في المجموعة الأولى بجوار سيدني الأسترالي وماجديبورج الألماني.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الأربعة في السوبر جلوب إلى نصف النهائي مباشرة.

فيما يذهب أصحاب الوصافة للعب من أجل تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبون على المراكز من التاسع إلى الـ12.

يذكر أن الأهلي يتواجد كذلك في البطولة ويلعب في المجموعة الثانية بجوار بنفيكا ومضر السعودي.

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