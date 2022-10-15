كرة يد – أحمد الأحمر ينضم إلى الخليج السعودي

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

أعلن نادي الخليج السعودي اليوم السبت رسميا ضمه لنجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد الأحمر.

وسيكون الانتقال على سبيل الإعارة ليشارك الأحمر مع النادي السعودي في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية في الفترة ما بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

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ويلعب الخليج في المجموعة الأولى بجوار سيدني الأسترالي وماجديبورج الألماني.

وسبق لأحمد الأحمر اللعب في السعودية مع نادي اهلي جدة وتوج معه بدوري أبطال آسيا في عام 2008.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك تلقى عروضا لأربعة من لاعبي فريقه للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ووصل إلى الزمالك عرضا رسميا من نادي مضر السعودي من أجل ضم كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى الفريق.

كما تلقى الزمالك عرضا من الخليج السعودي لضم أحمد الأحمر الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الترجي.

وأرسل نادي الترجي التونسي عرضا بالفعل إلى الزمالك من أجل ضم مصطفى بشير لاعب الفريق.

وآخر العروض التي تلقاها الزمالك كانت من نادي الكويت الكويتي من أجل ضم حسن قداح.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الأربعة في السوبر جلوب إلى نصف النهائي مباشرة.

فيما يذهب أصحاب الوصافة للعب من أجل تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبون على المراكز من التاسع إلى الـ12.

يذكر أن الأهلي يتواجد كذلك في البطولة ويلعب في المجموعة الثانية بجوار بنفيكا ومضر السعودي.

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