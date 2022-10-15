مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 14:56
كتب : FilGoal
يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة التي تجمعه ببروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت.
ويستضيف فولفسبورج منافسه بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
ويحتل فولفسبورج المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط.
فيما يأتي بروسيا مونشنجلادباخ في المركز السابع برصيد 15 نقطة.
وشارك اللاعب صاحب الـ 23 عاما مع فريقه الموسم الجاري في 10 مباريات سجل خلالهم هدفين.
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