قائمة ريال مدريد – استبعاد كورتوا.. وعودة فاسكيز في الكلاسيكو

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - رودريجو - بنزيمة - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة الكلاسيكو.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتأكد غياب تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق للإصابة، حاله حال داني سيبايوس لاعب الوسط.

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فيما عاد لوكاس فاسكيز لقائمة ريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة شاختار دونتسيك الاوكراني في أبطال أوروبا.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – لويس لوبيز – لوكاس كانيزاريس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – لوكا فاسكيز – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي- لوكاس فاسكيز

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور – رودريجو - ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ22 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد
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