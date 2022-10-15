إنجاز تاريخي لـ عبد الله السعيد في أرقام استثنائية منتظر تحققها في الدوري

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 14:25

كتب : إسلام أحمد

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

الدوري المصري عبد الله السعيد الأهلي الزمالك
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