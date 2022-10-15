مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا يغيب عن الكلاسيكو.. ولا أريد الاختراع بعدما تعرضت للضرب

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غياب حارس فريقه تيبو كورتوا عن الكلاسيكو أمام برشلونة غدا الأحد.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت قائلا: "كورتوا بحالة جيدة لقد تدرب قليلا لكن سيتم استبعاده من المباراة".

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وواصل "سيواصل كورتوا التدرب بشكل مستمر الأسبوع المقبل وسنقيم حالته الأربعاء أو الأحد بعد المقبل".

وعن أنطونيو روديجير مدافع فريقه الذي أصيب في وجهه في لقاء شاختار دونتسيك في دوري أبطال أوروبا قال: "حالته مطمئنة وهو يشعر بالراحة ولا يوجد ألم، وتم وضع قناع حماية له، إنه محارب حقيقي".

أما عن المباراة فقال المدرب الإيطالي "التحضير للكلاسيكو يكون مثل أي مباراة لكن هذه مواجهة معقدة، وعلينا التخلص من القلق وعدم الشعور بالضغط".

وواصل "علينا أن نبدأ الشوط الأول جيدا فنحن عادة نصبح أفضل في الشوط الثاني ونأخذ ذلك الأمر بعين الاعتبار".

وبسؤاله عن إجراء أي تغييرات في التشكيل أجاب ضاحكا "لا أريد أن أخترع فالمخترعين لا مكان لهم في كرة القدم، لقد تم اختراع الكرة منذ فترة طويلة وفي العام الماضي حاولت الاختراع ضد باريس سان جيرمان وتعرضت للضرب".

وأردف "سان جيرمان فريق هجومي ويدافع وفعل كل شيء ضدنا آنذاك، والآن علينا أن نلعب مباراة كاملة جيدة".

وعن برشلونة قال المدرب الإيطالي: "برشلونة فاز في كل مبارياته وتعادل مرة وحيدة في الدوري ولديهم فريق جيد، أعرف أنهم واجهوا بعض المشاكل في دوري الأبطال وهذا يحدث عادة، لكنهم في الدوري كانوا أفضل وهو فريق مذهل".

أما عن الهزيمة برباعية دون رد في كلاسيكو الموسم الماضي في ملعبه فقال: "لم أشاهد أي فيديو عنه، والعام الجاري الأمور اختلف ونأمل في لعب مباراة جيدة ولكنها ليست مباراة حياة أو موت فالموسم مازال طويلا، لكن بالطبع نريد الفوز".

ولا يؤمن أنشيلوتي أن انتهاج برشلونة أسلوب لعب واحد طوال تاريخه أمر جيد وأوضح "تاريخ برشلونة يتحدث عنهم بوضوح فهو يلعب بأسلوب يحبه الجمهور ولا أقول إنه صحيح هي فكرة لديهم وناجحة".

وأردف "في الأندية الأخرى هناك أفكار مختلفة، امتلاك أسلوب واحد في رأيي ليس أفضل شيء لأنه أحيانا يتغير اللاعبون".

وعن تعادل برشلونة مع إنتر ميلان بثلاثة أهداف لكل فريق قال: "لعب برشلونة بشكل مختلف وأظهر شجاعة كبرى ولم يستسلم مع استقبال الأهداف".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ22 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.

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