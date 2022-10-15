المصري يعلن أول خطوات طرح منتجات تحمل اسم النادي

أعلن النادي المصري عن أولى خطواته في طرح سلسة من المنتجات تحمل اسم النادي.

وكشف كامل أبو علي رئيس المصري عن أن الفترة القادمة ستشهد طرح عبوات للمياه المعدنية تحمل اسم النادي.

وأوضح ان تلك هي الخطوة الأولى في طرح سلسلة من المنتجات تحمل اسم النادي المصري.

وسبق أن حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس على حقوق رعاية نادي المصري لمدة 4 مواسم، تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اتفاقه مع ابراهيم العُرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُرجاني جروب القابضة، على وضع شعار المجموعة على صدر قميص النادي المصري للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

كما أعلن نادي المصري تعاقده مع شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية.

وستقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية اللازمة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروع الاستاد الجديد للمصري كافة مرافقه والذي ستصل ميزانيته إلى 4 مليارات جنيه.