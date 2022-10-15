المصري يعلن عن قميصيه للموسم الجديد

أعلن النادي المصري عن قميصيه للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وكشف المصري عن قميصيه الأخضر والأبيض لخوض مباريات الموسم الجديد.

وأوضح المصري أن قميصيه الموسم الكروي الجديد مقدم من شركة OFFSIDE السعودية.

وتعاقد الفريق البورسعيدي مع شركة OFFSIDE السعودية لتوريد ملابس الفريق الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم الجديد.

وارتدى لاعبو المصري قمصانا من شركة Kelme في الموسم المنقضي، والتي ترعى أيضا أكثر من نادٍ في الدوري المصري.

وسبق أن حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس على حقوق رعاية نادي المصري لمدة 4 مواسم، تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

وبذلك حصلت الشركة على حقوق البث الفضائي والوكالة الحصرية لحقوق رعاية النادي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اتفاقه مع ابراهيم العُرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُرجاني جروب القابضة، على وضع شعار المجموعة على صدر قميص النادي المصري للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

ويبدأ المصري مبارياته في مسابقة الدوري بملاقاة سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء.