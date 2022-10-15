سلة - بيان من الاتحاد العربي بشأن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي البطولة العربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

مروان سرحان - كرة سلة الأهلي

أصدر الاتحاد العربي لكرة السلة بيانا رسميا بشأن ارتفاع سعر تذاكر نهائي البطولة العربية والذي سيجمع بين الأهلي والكويت الكويتي.

ويواجه الأهلي منافسه الكويت الكويتي في السادسة من مساء اليوم السبت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة رجال.

وأكد الاتحاد العربي إخلاء مسؤوليته عن رفع أسعار تذاكر النهائي مشددا أن الأمر حق أصيل باللجنة المنظمة للبطولة.

أخبار متعلقة:
رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار

وأضاف في بيانه "الاتحاد العربي لكرة السلة يؤمن تماما أن الجمهور العربي جزء أساسي من متعة اللعبة، لذا سيقوم الاتحاد بمراعاة ذلك في تعاقداته مع المنظمين مستقبلا".

وتقام البطولة العربية في الكويت من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجاري.

وكان تم الإعلان عن إقامة البطولة بحضور مجاني للجماهير قبل أن يتم تحديد سعر للتذكرة بواقع دينارين وارتفع ذلك المبلغ ليصل إلى ثمانية دنانير في نصف النهائي.

وفي النهائي قررت اللجنة المنظمة للبطولة رفع سعر التذكرة لتصل إلى 20 دينارا.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه ويطمح للحفاظ عليه أمام الكويت.

كرة سلة الأهلي
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 15 أكتوبر 2022 – الأهلي وبيراميدز ونهائي السلة.. ولقاءات أوروبية كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق كرة سلة - الكويت الكويتي ينتصر ويضرب مواجهة نارية مع الأهلي في نهائي البطولة العربية نهائي البطولة العربية لـ كرة السلة - منافس الأهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة انتهت كرة سلة – الأهلي (95) - (91) كاظمة.. الأحمر في النهائي سلة – نجما الاتحاد يتحدثان عن سبب الإخفاق في البطولة العربية.. والحلول المقترحة كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية
أخر الأخبار
المصري يعلن أول خطوات طرح منتجات تحمل اسم النادي 2 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يعلن عن قميصيه للموسم الجديد 17 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - بيان من الاتحاد العربي بشأن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي البطولة العربية 20 دقيقة | كرة سلة
صن: القبض على جرينوود مجددا بسبب شروط الكفالة الخاصة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يعلن رفضه اللعب في برج العرب ويقترح حلين مع طلب تأجيل مباراته الأولى بالدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي