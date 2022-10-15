سلة - بيان من الاتحاد العربي بشأن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي البطولة العربية

أصدر الاتحاد العربي لكرة السلة بيانا رسميا بشأن ارتفاع سعر تذاكر نهائي البطولة العربية والذي سيجمع بين الأهلي والكويت الكويتي.

ويواجه الأهلي منافسه الكويت الكويتي في السادسة من مساء اليوم السبت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة رجال.

وأكد الاتحاد العربي إخلاء مسؤوليته عن رفع أسعار تذاكر النهائي مشددا أن الأمر حق أصيل باللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف في بيانه "الاتحاد العربي لكرة السلة يؤمن تماما أن الجمهور العربي جزء أساسي من متعة اللعبة، لذا سيقوم الاتحاد بمراعاة ذلك في تعاقداته مع المنظمين مستقبلا".

وتقام البطولة العربية في الكويت من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجاري.

وكان تم الإعلان عن إقامة البطولة بحضور مجاني للجماهير قبل أن يتم تحديد سعر للتذكرة بواقع دينارين وارتفع ذلك المبلغ ليصل إلى ثمانية دنانير في نصف النهائي.

وفي النهائي قررت اللجنة المنظمة للبطولة رفع سعر التذكرة لتصل إلى 20 دينارا.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه ويطمح للحفاظ عليه أمام الكويت.