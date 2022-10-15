رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

يؤمن باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول والتي تقدم جائزة الكرة الذهبية أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر سيتوج بها قريبا.

وتحدث رئيس تحرير فرانس فوتبول لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "صلاح بين الخمسة أو الستة لاعبين المرشحين للنسخة الجارية لأنه في موسم 2021-2022 حقق الكثير من الإنجازات واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

واستدرك "لكنه لم يتوج بكأس أمم إفريقيا 2021 ولم يتأهل لكأس العالم 2022 وفعلها زميله السابق ساديو ماني، لكنني أعتقد أنه لديه المقومات ليكون بين الثلاثة الأوائل أو أكثر من ذلك".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار المصري يعلن رفضه اللعب في برج العرب ويقترح حلين مع طلب تأجيل مباراته الأولى بالدوري

وأضاف "محمد صلاح لاعب استثنائي وسيحصل يوما ما على الكرة الذهبية وربما من المحتمل في القريب فلديه كل المقومات".

وواصل "هذا اللاعب الرائع سيحقق للكرة الذهبية السطوع في العالم كله وبالتحديد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية فهو بالفعل أيقونة حقيقية".

وأردف "ومن المحتمل أن نرى بفضله نسخ جديدة من محمد صلاح فالحقيقة يجمع ويقر بأن صلاح ساهم في زيادة شعبية الكرة الذهبية".

He Knows the Ballon d'Or Winner. No, He Won't Tell. - The New York Times

وبسؤاله عن هل هناك لاعب مصري استحق الفوز بالكرة الذهبية من قبل رد باسكال فيري "من الصعب أن نقول ذلك ففي الثمانينيات كان هناك لاعب رائع وهو محمود الخطيب".

واستدرك "ولكن في هذه الفترة كانت الجائزة لا تمنح للاعبين الأوروبيين وتم تعديل الأمر في سنة 1995 وكان هذا عام جورج وياه وفاز بها".

وواصل "وبعد ذلك كان هناك حسام حسن الذي كان يستطيع الذهاب لأبعد من ذلك وأتذكر عام تألقه كان 1998 ولكنه كان عام كأس العالم وتوج به زين الدين زيدان وحصل على الجائزة".

وشدد "ولكن يوما ما سنرى لاعبا مصريا يحصل على الجائزة وخاصة محمد صلاح وهو لاعب استثنائي ومن المحتمل أن يكون هذا اليوم قريب".

وعن عدم تواجد اسم ليونيل ميسي في القائمة المرشحة للفوز بالجائزة وهو أكثر المتوجين بها بواقع سبع مرات أجاب "كان من الغريب الإعلان عن قائمة المرشحين في شهر سبتمبر الماضي بدون تواجد اسم ليونيل ميسي فهي المرة الأولى له منذ 12 عاما".

وأردف "وأيضا كريستيانو رونالدو الذي تم إدراج اسمه بالقائمة ولكنه ليس من المفضلين في المنافسة".

وأتم باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول تصريحاته قائلا: "أن نرى عدم تواجد اسم هذين الكائنين الفضائيين خارج القائمة ليس سيئا للكرة الذهبية ولكن لهما أولا".

الكرة الذهبية صلاح حسام حسن الخطيب
نرشح لكم
صن: القبض على جرينوود مجددا بسبب شروط الكفالة الخاصة أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو مؤتمر أليجري: مباراة الدربي معقدة.. وتجمع اللاعبين في معسكر ليس عقوبة كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (0) برايتون الدوري التركي - كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور مانشستر سيتي يجدد عقد فودين مورينيو عن برشلونة ويوفنتوس: أسماك القرش الفاشلة في طريقها إلى الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
المصري يعلن أول خطوات طرح منتجات تحمل اسم النادي 17 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يعلن عن قميصيه للموسم الجديد 32 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - بيان من الاتحاد العربي بشأن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي البطولة العربية 35 دقيقة | كرة سلة
صن: القبض على جرينوود مجددا بسبب شروط الكفالة الخاصة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يعلن رفضه اللعب في برج العرب ويقترح حلين مع طلب تأجيل مباراته الأولى بالدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي