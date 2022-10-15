رئيس فرانس فوتبول: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية قريبا.. والخطيب وحسام حسن استحقا التتويج بها

يؤمن باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول والتي تقدم جائزة الكرة الذهبية أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر سيتوج بها قريبا.

وتحدث رئيس تحرير فرانس فوتبول لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "صلاح بين الخمسة أو الستة لاعبين المرشحين للنسخة الجارية لأنه في موسم 2021-2022 حقق الكثير من الإنجازات واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

واستدرك "لكنه لم يتوج بكأس أمم إفريقيا 2021 ولم يتأهل لكأس العالم 2022 وفعلها زميله السابق ساديو ماني، لكنني أعتقد أنه لديه المقومات ليكون بين الثلاثة الأوائل أو أكثر من ذلك".

وأضاف "محمد صلاح لاعب استثنائي وسيحصل يوما ما على الكرة الذهبية وربما من المحتمل في القريب فلديه كل المقومات".

وواصل "هذا اللاعب الرائع سيحقق للكرة الذهبية السطوع في العالم كله وبالتحديد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية فهو بالفعل أيقونة حقيقية".

وأردف "ومن المحتمل أن نرى بفضله نسخ جديدة من محمد صلاح فالحقيقة يجمع ويقر بأن صلاح ساهم في زيادة شعبية الكرة الذهبية".

وبسؤاله عن هل هناك لاعب مصري استحق الفوز بالكرة الذهبية من قبل رد باسكال فيري "من الصعب أن نقول ذلك ففي الثمانينيات كان هناك لاعب رائع وهو محمود الخطيب".

واستدرك "ولكن في هذه الفترة كانت الجائزة لا تمنح للاعبين الأوروبيين وتم تعديل الأمر في سنة 1995 وكان هذا عام جورج وياه وفاز بها".

وواصل "وبعد ذلك كان هناك حسام حسن الذي كان يستطيع الذهاب لأبعد من ذلك وأتذكر عام تألقه كان 1998 ولكنه كان عام كأس العالم وتوج به زين الدين زيدان وحصل على الجائزة".

وشدد "ولكن يوما ما سنرى لاعبا مصريا يحصل على الجائزة وخاصة محمد صلاح وهو لاعب استثنائي ومن المحتمل أن يكون هذا اليوم قريب".

وعن عدم تواجد اسم ليونيل ميسي في القائمة المرشحة للفوز بالجائزة وهو أكثر المتوجين بها بواقع سبع مرات أجاب "كان من الغريب الإعلان عن قائمة المرشحين في شهر سبتمبر الماضي بدون تواجد اسم ليونيل ميسي فهي المرة الأولى له منذ 12 عاما".

وأردف "وأيضا كريستيانو رونالدو الذي تم إدراج اسمه بالقائمة ولكنه ليس من المفضلين في المنافسة".

وأتم باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول تصريحاته قائلا: "أن نرى عدم تواجد اسم هذين الكائنين الفضائيين خارج القائمة ليس سيئا للكرة الذهبية ولكن لهما أولا".