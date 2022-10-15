خبر في الجول – الزمالك يستعيد ثنائي الشباب بعد فشل انتقاله لـ السكة الحديد

استعاد نادي الزمالك خدمات الثنائي الشاب محمدي ويوسف أيمن عبد العزيز.

ووافق الزمالك على إعارة الثنائي لصفوف السكة الحديد لكن الامر لم يكتمل.

وعلم FilGoal.com أن انتقال يوسف أيمن عبد العزيز ومحمدي حمدي لـ السكة الحديد فشل بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي الخاص بالثنائي.

وعاد يوسف أيمن عبد العزيز لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2001.

فيما استعاد فريق الشباب مواليد 2000 خدمات اللاعب محمد حمدي.

في المقابل فاز فريق السكة الحديد على المستقبل سبورت بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة الأولى من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وسجل الثنائي المخضرم رضا الويشي وأحمد شرويدة لـ السكة الحديد، فيما أحرز خالد عبد الرازق لـ المستقبل سبورت.