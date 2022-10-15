خبر في الجول – الزمالك يضع محمد عبد السلام في قائمة الانتظار

قرر نادي الزمالك وضع اسم محمد عبد السلام مدافع الفريق في قائمة الانتظار.

ولعب عبد السلام الموسم المنصرم معارا لصفوف نادي الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أبلغت محمد عبد السلام بوضعه اسمه في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل وحتى ذلك الحين سيتدرب مع فريق الأمل (الشباب).

ولم يُفعل الاتحاد بند شراءه بعد نهاية الإعارة، وحدثت بين اللاعب والإسماعيلي مفاوضات شفهية لم تكتمل.

المدافع البالغ 25 عاما خاض 9 مباريات بقميص زعيم الثغر الموسم الماضي.

وبقميص الزمالك خاض 29 مباراة في جميع المسابقات وتوج بـ5 ألقاب.

كما ساهم في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019 والتي استضافتها مصر وتأهل بها المنتخب لأولمبياد 2020.