مواعيد مباريات السبت 15 أكتوبر 2022 – الأهلي وبيراميدز ونهائي السلة.. ولقاءات أوروبية

يوم جديد من المباريات المهمة يحل علينا، وكالعادة FilGoal.com يتولى رصد كافة المواعيد.

FilGoal.com يستعرض مواعيد مباريات السبت 15 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج لحظة بلحظة من هــــنــــا.

دوري أبطال إفريقيا

تُستكمل اليوم مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري على ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السادسة مساء عبر "أون تايم سبورتس" ويعلق عليها أيمن الكاشف.

ويستضيف الرجاء البيضاوي نظيره نيجيليك في تمام الساعة السابعة مساء ويذاع اللقاء عبر الرياضية المغربية.

أوروبا

في إنجلترا يستضيف ليستر سسيتي منافسه كريستال بلاس في الثالثة والتصف عصرا بر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلعب إيفرتون ضد توتنام في السادسة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويستضيف ولفرهامبتون منافسه نوتينجهام فورست في تمام الساعة الرابعة عصرا ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مايوركا منافسه إشبيلية في تمام الساعة االسادسة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي أتليتكو مدريد مع أتليتكو بلباو على ملعب سان ماميس عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويواجه فالنسيا منافسه إلتشي عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام الرابعة والربع عصرا.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا يستضيف تورينو منافسه يوفنتوس على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة السادسة عبر أبو ظبي الرياضية 1.

ويلعب إمبولي ضد مونزا في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الألماني

ويشهد الدوري الألماني مواجهة لايبزج ضد هيرتا برلين في تمام الساعة السادسة والنصف عبر "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، منافسه بروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا عبر "بي إن سبورتس 3".

كأس الكونفيدرالية

يستضيف بيراميدز منافسه هلال الساحل في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

يلعب الأهلي ضد الكويت الكويتي ضمن نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة في تمام الساعة السادسة مساء، ويذاع اللقاء عبر الكويت الرياضية.