الدوري المصري - تجربة بيراميدز.. حان وقت الحصاد وميزة فريدة لـ جونياس

عند إقامة أي مشروع في مختلف المجالات يكون هناك وقت للحصاد، وبالتأكيد فإن حصاد بيراميدز هو تحقيق البطولات.

ويدخل بيراميدز موسمه الخامس منذ إنشائه ورغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مختلف البطولات التي شارك بها ولكن لم يحالفه الحظ في تحقيق أي لقب حتى الآن.

وينطلق الموسم الخامس في تاريخ بيراميدز بميزة فريدة للمدير الفني وهو تاكيس جونياس، وهي أن الموسم سيبدأ بنفس المدير الفني الذي أنهى الموسم الماضي مع الفريق.

بيراميدز اختتم موسمه الماضي كوصيف مسابقة الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد ثلاثة مواسم متتالية حقق فيها النادي المركز الثالث.

وجمع بيراميدز 71 نقطة في مسابقة الدوري للموسم الماضي وبفارق ست نقاط عن الزمالك الذي حصد اللقب في النهاية.

تجربة بيراميدز

انطلق مشروع بيراميدز في موسم 2018-2019 وبدأ الفريق كبيرا بعد ضم كوكبة من النجوم المصريين والمحترفين.

وكاد بيراميدز أن يحقق لقب كأس مصر في مشاركته الأولى بعد وصوله إلى النهائي، ولكن حصد الفريق الوصافة في النهاية بعد الخسارة أمام الزمالك.

وفي نفس الموسم حقق بيراميدز المركز الثالث في مسابقة الدوري والذي حققه بعد ذلك مرتين متتاليتين.

كما حصل بيراميدز على وصافة بطولة الكونفدرالية الإفريقية في مشاركته الأولى والتي كانت في ثاني مواسمه.

وخسر بيراميدز أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يودع من نصف النهائي في النسخة التالية وأخيرا من ربع نهائي النسخة الأخيرة.

وكانت ثالث منافسة يحقق فيها بيراميدز الوصافة هي مسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي.

ميزة لـ جونياس

"لو استمريت مع بيراميدز حتى الموسم الجديد لكنت حصدت كأس مصر حتى لو واجهت الأهلي" تصريح سابق من تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز في ولايته الأولى مع الفريق.

تولى جونياس قيادة بيراميدز في منتصف موسم 20-21 قبل أن يرحل بنهاية الدوري ليتولى إيهاب جلال قيادة الفريق مع انطلاق الموسم الماضي.

وبرر تاكيس جونياس تصريحه بأن دوافع بيراميدز كانت جيدة مع نهاية الدوري عكس دوافع الأهلي، لذلك إن كان استمر مع الفريق لبداية الموسم كان سيحقق نجاحا.

عاد تاكيس جونياس في ولاية ثانية بمنتصف الموسم الماضي وكانت المفارقة هي خوض نسخة كأس مصر التي رحل منها ولكنه خسر أمام الأهلي في نصف النهائي، إلا أن جونياس نجح في تحقيق الفوز مع بيراميدز على الأهلي في مسابقة الدوري.

ويمتلك تاكيس جونياس ميزة فريدة هذا الموسم تحدث لأول مرة منذ انطلاق تجربة بيراميدز وهي أن المدير الفني الذي سيبدأ الموسم مع الفريق هو نفسه الذي اختتم الموسم السابق.

وحان الوقت لتاكيس جونياس أن يستغل دوافع لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي والذي حقق فيه الفريق أفضل مركز في ترتيب مسابقة الدوري وهو الوصافة.

كان البرازيلي ألبرتو فالينتيم أول مدير فني للفريق لكنه لم يستمر لأكثر من ثلاث مباريات وتم تغيير المدرب أكثر من مرة قبل أن يرحل الأرجنتيني رامون دياز عن الفريق بنهاية الموسم.

وبدأ الفرنسي سباستيان ديسابر ثاني مواسم بيراميدز مع الفريق ولكنه رحل بعد خمسة أشهر عقب خسارة نهائي الكأس مع تعثر الفريق في مباريات الدوري.

وأنهى الكرواتي أنتي تشاتيتش نفس الموسم مع الفريق ولكنه رحل هو الآخر ليبدأ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ثالث مواسم الفريق.

وفي منتصف الموسم رحل أروابارينا ليتولى تاكيس جونياس قيادة الفريق في ولايته الأولى، ورغم ذلك رحل المدرب اليوناني عن قيادة بيراميدز بنهاية الموسم ليتولى إيهاب جلال المسؤولية بدلا منه.

ومع رحيل إيهاب جلال في أبريل لقيادة منتخب مصر عاد تاكيس جونياس لتولي مسؤولية بيراميدز مجددا ولكن ما يختلف هذه المرة هي أنه مستمر لقيادة الفريق مع انطلاق الموسم الجديد.

الهدف

دخل بيراميدز في منافسة مع الزمالك والأهلي الموسم الماضي على لقب الدوري.

ورغم استبعاد البعض بيراميدز من المنافسة إلا أن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي صرح وقتها "الهدف الرئيسي لبيراميدز هو تحقيق لقب الدوري".

وفي تصريح سابق قال محمود فتح الله المدرب العام: "هدفنا أن تكون هناك بطولة داخل بيراميدز مع نهاية الموسم، علينا التعلم من الأخطاء السابقة لتحقيق الهدف".

وربما أولى الخطوات هي استمرار المدير الفني الذي أنهى الموسم مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

واعتمد بيراميدز هذا الموسم على استقرار فريقه باستمرار العناصر الأساسية دون تفريط في نجومه مع الدعم بصفقات لسد نواقص الفريق.

التدعيمات

دعم بيراميدز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بخمسة لاعبين، ومر سوق الانتقالات في بيراميدز هذا الموسم بهدوء بخلاف المواسم المقبلة.

ولعل أبرز تدعيمات بيراميدز هذا الموسم هي ضم مصطفى فتحي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند إمكانية الشراء من التعاون السعودي.

وسبق لصاحب الـ 28 عاما اللعب لنادي الزمالك ومنتخب مصر.

كما نجح بيراميدز في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم كريم حافظ -26 عاما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مالاتياسبور التركي.

وبعد رحيل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق نجح بيراميدز في ضم محمود عبد العاطي دونجا -29 عاما- قادما من الإسماعيلي.

ودعم بيراميدز صفوفه باللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب الجيش الملكي لثلاثة مواسم مقبلة.

بينما كانت آخر تدعيمات بيراميدز هي ضم عبد الرحمن جودة -19 عاما- لاعب منتخب الشباب قادما من نادي النصر ولمدة خمسة مواسم.

وبخلاف الصفقات الجديدة نجح بيراميدز في تمديد تعاقد عبد الله السعيد قائد الفريق.

وأشار محمود فتح الله المدرب العام للفريق إلى أنه لم يتفاجأ بذلك التجديد بسبب راحة اللاعب مع بيراميدز وتأثيره الكبير في صفوف الفريق.

ويستهل بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري بمواجهة إنبي في الخامسة من مساء الأربعاء.

فهل ينجح بيراميدز هذا الموسم في تحقيق لقبه الأول ويحين وقت الحصاد؟