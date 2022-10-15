خبر في الجول – الزمالك يجري بحثا شاملا للتأكد من سلامة موقف الغديري

يجري نادي الزمالك بحثا شاملا في أوراق اللاعب السيد الغديري لاعب شباب الزمالك الجديد.

وانضم الغديري لفريق مواليد 2003 بنادي الزمالك وقُيد بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الورق الخاص بالغديري الذي تسلمه نادي الزمالك قانوني وسليم بنسبة 100%.

وفضل نادي الزمالك استبعاد اللاعب من مباراة فريق 2003 أمام سيراميكا كليوباترا حتى التأكد من موقفه النهائي.

ويجري الزمالك في الوقت الحالي بحثا شاملا في أوراق اللاعب بعد التقارير التي انتشرت بشأن تسنين اللاعب.

وانتشرت تقارير تفيد بأن اللاعب مواليد 1998 وليس 2004 كما قدم نفسه لنادي الزمالك.

وينتظر الزمالك التأكد من سلامة وقانونية موقف اللاعب قبل دخوله قائمة المباريات خوفا من التعرض لأي عقوبات.