خبر في الجول – الزمالك يجري بحثا شاملا للتأكد من سلامة موقف الغديري
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:55
كتب : FilGoal
يجري نادي الزمالك بحثا شاملا في أوراق اللاعب السيد الغديري لاعب شباب الزمالك الجديد.
وانضم الغديري لفريق مواليد 2003 بنادي الزمالك وقُيد بشكل رسمي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الورق الخاص بالغديري الذي تسلمه نادي الزمالك قانوني وسليم بنسبة 100%.
وفضل نادي الزمالك استبعاد اللاعب من مباراة فريق 2003 أمام سيراميكا كليوباترا حتى التأكد من موقفه النهائي.
ويجري الزمالك في الوقت الحالي بحثا شاملا في أوراق اللاعب بعد التقارير التي انتشرت بشأن تسنين اللاعب.
وانتشرت تقارير تفيد بأن اللاعب مواليد 1998 وليس 2004 كما قدم نفسه لنادي الزمالك.
وينتظر الزمالك التأكد من سلامة وقانونية موقف اللاعب قبل دخوله قائمة المباريات خوفا من التعرض لأي عقوبات.
نرشح لكم
دياب: شكل درع الدوري سيتطور ونظام كأس الرابطة سيختلف.. وطلب الحكام الأجانب مفتوح للأندية مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة وجود حق شراء في إعارة محمود علاء للاتحاد مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء بخصوص رغبة كهربا في تقسيط الغرامة خبر في الجول - الزمالك يرسل المحامي الإيطالي لحضور جلسة قضية خالد بوطيب دياب: موافقات الملاعب من اختصاصات الأندية.. وهذا سبب اختيار برج العرب للقاء سيراميكا الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقاته الصيفية استاد القاهرة: نستقبل مباريات 3 أندية.. ولم نتلق خطابا رسميا بشأن رش الملعب نائب رئيس المصري: من أين أتت لنا رابطة الأندية بملعب برج العرب؟ لم يكن من اختياراتنا