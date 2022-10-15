مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة وجود حق شراء في إعارة محمود علاء للاتحاد

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

نفى مصدر من الزمالك وجود بند يمنح الاتحاد السكندري حق شراء محمود علاء، مدافع الأبيض المعار إلى زعيم الثغر.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا صحة لما تردد عن وجود لبند أحقية الشراء في عقد إعارة محمود علاء إلى الاتحاد السكندري".

وانضم محمود علاء مدافع الزمالك إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ويمتد عقد محمود علاء مع الزمالك حتى صيف 2024، ولم يتم تمديده حين خرج معارا.

وكان محمود علاء انضم إلى الزمالك صيف 2017 قادما من وادي دجلة.

صاحب الـ31 عاما خاض 175 مباراة، وسجل خلالها 41 هدفا وصنع 3 آخرين.

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