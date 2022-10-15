مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء بخصوص رغبة كهربا في تقسيط الغرامة

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

كهربا

نفى مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com وصول أي شيء إلى النادي بخصوص رغبة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي في تقسيط مبلغ الغرامة المستحقة للنادي الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "لم يصلنا أي شيء بخصوص رغبة كهربا في تقسيط مبلغ الغرامة".

وأضاف "لم يأتنا شيء من المحكمة الرياضية كذلك".

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واختتم "الزمالك متمسك بالحصول على كامل حقوقه".

وتبلغ غرامة كهربا لصالح الزمالك 2 مليون و400 ألف دولار، وهي غرامة نهاية اعتمدتها محكمة التحكيم الرياضية.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك في يوليو 2019، خطوة تم اعتبارها غير قانونية وترتب عليها معاقبته بغرامة كبيرة.

ولعب كهربا بعدها لعدة أشهر في ديسبورتيفو أفيش، ثم انتقل مجانًا إلى الأهلي في يناير 2020.

وخاض كهربا 62 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا بين عدة ألقاب أخرى.

لكن بعد خروجه من حسابات المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني، خرج كهربا معارًا إلى هاتاي سبور التركي حيث سجل معه هدفًا وحيدًا في 12 مباراة خاضها.

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