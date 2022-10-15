خبر في الجول - الزمالك يرسل المحامي الإيطالي لحضور جلسة قضية خالد بوطيب

قرر الزمالك تكليف المحامي الإيطالي سالفاتوري كافالي بتمثيل النادي في جلسة قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للنظر في الطعن يوم 21 أكتوبر الجاري.

وكان بوطيب قد حصل على حكم يلزم الزمالك بدفع 2 مليون و700 ألف يورو لصالحه، وهو ما يطعن ضده الأبيض.

ويسعى الزمالك لإثبات أن اللاعب هو من امتنع عن حضور التدريبات.

ويستعد النادي الأبيض لتقديم كافة الأوراق التي تثبت سلامة موقفه في هذه القضية.

وكان الزمالك قد فسخ عقد بوطيب في 2020.

وفاز الزمالك على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.