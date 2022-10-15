أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:32
كتب : FilGoal
كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف تيبو كورتوا حارس الفريق من مواجهة الكلاسيكو.
ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة الأحد المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي عبر "DAZN" إسبانيا: " كورتوا تدرب اليوم، وشعر بحالة جيدة وغدا سيخضع لاختبار آخر".
وكان ريال مدريد أعلن قبل أسبوعين غياب كورتوا عن المشاركة في المباريات لإصابته بعرق النسا.
الحارس البلجيكي شارك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 9 مباريات وسكنت شباكه 6 أهداف وحافظ على شباكه في 3 مباريات.
ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.
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