الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقاته الصيفية

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:03

كتب : إبراهيم رمضان

زكريا الوردي - الزمالك

قرر أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويبدأ المؤتمر في الساعة الـ 11 من صباح الأحد المقبل 16 أكتوبر، في صالة حسن حلمي.

وتعاقد الزمالك كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.

أخبار متعلقة:
الأول منذ 20 عاما.. زيزو صاحب الهاتريك الثالث لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو أمير مرتضى: لم يعد هناك ما يسمى بالصفقات الجديدة.. هذا فريق الزمالك

وفاز الزمالك على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري صفقات الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يرسل المحامي الإيطالي لحضور جلسة قضية خالد بوطيب دياب: موافقات الملاعب من اختصاصات الأندية.. وهذا سبب اختيار برج العرب للقاء سيراميكا استاد القاهرة: نستقبل مباريات 3 أندية ولم نتلق خطابا رسميا بشأن رش الملعب نائب رئيس المصري: من أين أتت لنا رابطة الأندية بملعب برج العرب؟ لم يكن من اختياراتنا يوسف أسامة نبيه: الصفقات الجديدة قدمت الدعم.. ولا أريد الحديث عن مواجهة الأهلي لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجول يكشف جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم قائمة الأهلي - استمرار سافيو وشادي حسين.. واستبعاد ياسر إبراهيم أمام الاتحاد المنستيري
أخر الأخبار
أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب: موافقات الملاعب من اختصاصات الأندية.. وهذا سبب اختيار برج العرب للقاء سيراميكا 5 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقاته الصيفية 32 دقيقة | الكرة المصرية
استاد القاهرة: نستقبل مباريات 3 أندية ولم نتلق خطابا رسميا بشأن رش الملعب 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري: مباراة الدربي معقدة.. وتجمع اللاعبين في معسكر ليس عقوبة ساعة | الكرة الأوروبية
نائب رئيس المصري: من أين أتت لنا رابطة الأندية بملعب برج العرب؟ لم يكن من اختياراتنا ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد رابع المتأهلين لدور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
كرة السرعة ضد "كرة السرعة الدائرية".. تفاصيل أزمة ما قبل كأس العالم في مصر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي