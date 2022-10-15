الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقاته الصيفية

قرر أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويبدأ المؤتمر في الساعة الـ 11 من صباح الأحد المقبل 16 أكتوبر، في صالة حسن حلمي.

وتعاقد الزمالك كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.

وفاز الزمالك على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.