مؤتمر أليجري: مباراة الدربي معقدة.. وتجمع اللاعبين في معسكر ليس عقوبة

يأمل ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن تكون مواجهة الدربي ضد تورينو البداية لتحقيق نتائج إيجابية للفريق.

وتأزم وضع يوفنتوس بعدما تعرض لخسارة ثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي عشية الدربي: "ستكون مباراة الدربي صعبة، تورينو فريق هجومي ويلعب بحدة، لذلك هي مباراة معقدة".

وأضاف "علينا أن نخوض مباراة حذرة، ونلعب تمريرات قصيرة وكفريق من أجل الحصول على نتيجة إيجابية".

وأردف "تجمع اللاعبين في معسكر ليس عقوبة، هي لحظة لنصبح أكثر تركيزا ولنعيد بعض النظام، لأنه عندما لا تحقق النتائج المطلوبة ترى كل شيء سوداويا".

وواصل "لم يُطلب منا خوض معسكر، نحن أدرى بما يحدث ونركز على الخروج من تلك المرحلة، نعلم جميعا أن كل شيء لا يُحل بمباراة، لكن لنبدأ من تورينو".

وأردف "لم أحدد تشكيل الفريق في الدربي، في المباراة السابقة لم يشارك مويس كين بسبب مشاكل بدنية وقررت عدم الدفع به".

وتابع "في الدربي سأختار واحد بين 2 من دوشان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك في الهجوم، خضنا حتى تلك اللحظة مباريات عديدة، ونريد الحصول على راحة لالتقاط أنفسنا فنيا وذهنيا".

وعن مستقبله مع الفريق "نريد أن نكون متحدين أكثر من ذي قبل، الفريق والطاقم الفني والجماهير، أهدافنا واحدة، الآن نحن متأخرون في جدول الترتيب، وندفع ثمن النقاط المهدرة ضد ساليرنتانا ومونزا".

وأتم "لكن لدينا وقتا للتعافي، سنفكر في دوري أبطال أوروبا بعد إمبولي، الفريق متحد، ونحاول الوصول لنتائج وقلب الأمور".

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 9 جولات.