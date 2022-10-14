يوسف أسامة نبيه: الصفقات الجديدة قدمت الدعم.. ولا أريد الحديث عن مواجهة الأهلي

يرى يوسف أسامة نبيه مهاجم الزمالك أن الصفقات الجديدة التي أبرمها فريقه خلال هذا الصيف قدمت الدعم للفريق.

وفاز الزمالك على فلامبو البوروندي بنتيجة 5-1 ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد.

وقال نبيه عبر أون تايم سبورتس: "الفريق بحث عن الفوز من أجل التأهل، والزمالك ينافس على كل البطولات التي يخوضها، وخاصة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "فيريرا مدرب كبير والصفقات الجديدة التي شاركت قدمت الدعم للفريق وهناك تركيز من الجميع في الفترة الحالية".

وشارك الرباعي زكريا الوردي وإبراهيما نداي وعمر جابر ومصطفى الزناري في تأهل الزمالك على دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعن مواجهة الأهلي أوضح " لا أريد الحديث عن مباراة الأهلي في كأس السوبر حاليا، علينا التركيز في مباريات الدوري المقبلة أولا".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات ضمن كأس السوبر المصري.

واختتم "جميع الأندية دعمت صفوفها بشكل قوي، والدوري سيكون صعب في الموسم الجديد".

وسجل يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك في فلامبو ليحرز أول أهدافه بقميص حامل لقب الدوري المصري.

ويفتتح الزمالك مشوار الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سموحة ضمن الجولة الأولى.