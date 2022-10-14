لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 22:06

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا -السبت- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز دون الحصول على راحة.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

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وعلم FilGoal.com أن مباراة الزمالك وسموحة ستقام على ملعب المقاولون العرب يوم الأربعاء 19 أكتوبر في السابعة مساء. (طالع جدول الجولة الأولى كاملا)

ووصل الزمالك للمرة السابعة عشر من دور المجموعات، والرابعة على التوالي.

وتساوى زيزو برصيد 6 أهداف إفريقية بقميص الأبيض مع كل من حسن شحاتة ونصر إبراهيم وطارق السعيد.

وحقق الزمالك الفوز المصري الـ 13 من أصل 20 مواجهة ضد أندية بوروندي في البطولات الإفريقية على مستوى الأندية.

وأصبح الزمالك ثالث المتأهلين إلى دور المجموعات بعد بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

الزمالك سموحة الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا فلامبو
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