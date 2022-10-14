كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:35

كتب : هاني العوضي

عمرو أبو الخير - كرة سلة

كشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com عن دخول عمرو أبو الخير لدائرة اختيارات المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "جميع الخيارات مطروحة أمام المجلس سواء المدرب الأجنبي أو المصري".

وأضاف "ندرس العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، وعمرو أبو الخير المدرب الأسبق للفريق في الصورة".

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وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد قرر إقالة الصربي ميودراغ بيريسيك "ميشا" المدير الفني لفريق رجال السلة ومساعده ألكسندر فيزيرفيتش.

وجاء ذلك عقب خروج الفريق من ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية.

وخسر الاتحاد أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 101-106 بعد اللجوء لشوط إضافي في ربع نهائي البطولة المقامة في الكويت.

وينطلق دوري مرتبط كرة السلة المصري يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان بيريسيك قد توج في الموسم المنقضي مع اتحاد المنستير بألقاب الدوري وكأس تونس وبطولة إفريقيا BAL.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

وضم الفريق السكندري كل من يوسف شحاتة وأنس أسامة تدعيما لصفوف الفريق للموسم الجاري.

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