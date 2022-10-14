كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

حقق ألانيا سبور فوزا ثمينا على أنطاليا في الدوري التركي.

وفاز ألانيا على أنطاليا بنتيجة 3-2 في لقاء ضمن الجول العاشرة من الدوري التركي.

وافتتح أحمد حسن كوكا التسجيل لـ ألانيا عند الدقيقة 44 من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو في الجول يكشف جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم الدوري التركي - كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور قائمة الأهلي - استمرار سافيو وشادي حسين.. واستبعاد ياسر إبراهيم أمام الاتحاد المنستيري

المهاجم الدولي المصري سجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور التركي.

وشارك كوكا في 7 مباريات مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ويلعب كوكا بقميص الانيا سبور حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أولمبياكوس.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 في جدول الدوري التركي برصيد 12 نقطة.

فيما يتواجد أنطاليا في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.

كوكا الدوري التركي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) برايتون.. الهدف الأول الدوري التركي - كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور مانشستر سيتي يجدد عقد فودين مورينيو عن برشلونة ويوفنتوس: أسماك القرش الفاشلة في طريقها إلى الدوري الأوروبي مدرب باريس سان جيرمان يكشف موقف ميسي من مواجهة مارسيليا الدوري.. هل ينجح رهان المدرب المصري على لاعبه المفضل؟ صحفي فرنسي: وعود سان جيرمان لـ مبابي لم تحدث.. أخبروه بضم ليفاندوفسكي وبيرناردو وشكرينيار تأكد الغياب.. ماركا: كورتوا يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق 6 دقيقة | كرة سلة
كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) برايتون.. الهدف الأول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – منتخب مصر يفوز على البحرين استعدادا لكأس العالم 45 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق.. والبداية بعد سوبر جلوب 58 دقيقة | كرة يد
كرة سلة - الكويت الكويتي ينتصر ويضرب مواجهة نارية مع الأهلي في نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
في الجول يكشف جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي