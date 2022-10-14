كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية

حقق ألانيا سبور فوزا ثمينا على أنطاليا في الدوري التركي.

وفاز ألانيا على أنطاليا بنتيجة 3-2 في لقاء ضمن الجول العاشرة من الدوري التركي.

وافتتح أحمد حسن كوكا التسجيل لـ ألانيا عند الدقيقة 44 من الشوط الأول.

المهاجم الدولي المصري سجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور التركي.

وشارك كوكا في 7 مباريات مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ويلعب كوكا بقميص الانيا سبور حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أولمبياكوس.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 في جدول الدوري التركي برصيد 12 نقطة.

فيما يتواجد أنطاليا في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.