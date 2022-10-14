كرة السرعة ضد "كرة السرعة الدائرية".. تفاصيل أزمة ما قبل كأس العالم في مصر

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 22:55

كتب : دعاء نائل

كرة السرعة

كرة مطاطية مثبتة في خيط متين من النايلون، وعند نهاية الطرف الآخر للخيط هناك عقدة داخل حلقة تعلق في بَكرة مثبتة في عمود معدني ثابت على الأرض، تضرب هذه الكرة بشكل سريع لتتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وفقا لقواعد معروفة تُحسب النقاط وتسمى تلك اللعبة بـ كرة السرعة.

رياضة ولدت في مصر ومنها انتشرت للعالم أجمع، وأقيمت أول بطولة رسمية للعبة عام 1986.

مجتمع هذه الرياضة يعيش حالة من عدم الاستقرار بعد ظهور لعبة موازية شبه مطابقة باختلاف طريقة المنافسة.

هذه اللعبة هي "كرة السرعة الدائرية" التي تستضيف مصر بطولة كأس العالم الخاصة بها بمشاركة 27 دولة، في الفترة بين 14 و20 أكتوبر بمحافظة الغردقة، وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة السرعة الدائرية، برئاسة أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لـ كرة السرعة والاتحاد الدولي لـ كرة السرعة الدائرية.

وبناء على ذلك، تقدم مجموعة من أبطال لعبة لكرة السرعة باستغاثة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الرياضة أشرف صبحي، لمطالبتهما بالتدخل ووقف ما وصفوه بـ "أزمة كبرى ستطيح بتاريخ مصر في كرة السرعة" التي ابتكرها الراحل محمد حسين لطفي.

تواصل FilGoal.com مع أحمد محمد حسين لطفي نجل مبتكر اللعبة ورئيس الاتحاد الدولي الحالي لـ كرة السرعة للحديث عن الشكوى التي قدمها إلى وزير الرياضة.

وقال: "تقدمت بشكوى إلى وزير الرياضة واللجنة الأولمبية للمطالبة بإلغاء اللعبة التي تطابق كرة السرعة بشكل كبير".

وأضاف "كما أطالب بعمل لجنة لدراسة وجه الشبه نظرا لأن اللعبة الجديدة تمارس بنفس أدوات اللعبة الأصلية من كرات ومضارب وأجهزة مع اختلاف بسيط هو طريقة المنافسات".

وتابع "أرسلت شكواي بالفعل إلى وزير الرياضة لكن حتى الآن لم يصلنا أي رد".

ومن ناحيته، FilGoal.com حاول التواصل مع أحمد الخطيب رئيس اتحاد كرة السرعة الدائرية، ولم يصل أي رد حتى الآن.

كرة السرعة كرة السرعة الدائرية
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