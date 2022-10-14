كرة يد – منتخب مصر يفوز على البحرين استعدادا لكأس العالم
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 26-25.
وأقيمت المباراة ضمن تحضيرات منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم لكرة اليد.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين مجددا غدا السبت في آخر المباريات الودية بالمعسكر الجاري.
ويقام معسكر المنتخب المصري بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال فترة التوقف الدولي.
ويأتي المعسكر ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم في يناير المقبل.
ويقع منتخب مصر بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا في المجموعة السابعة.
يذكر أن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر غاب عن قائمة الفريق في مواجهتي البحرين.
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