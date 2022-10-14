كرة يد - الأهلي يتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق.. والبداية بعد سوبر جلوب

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 20:44

كتب : حسام نور الدين

ديفيد ديفيز - مدرب منتخب مصر لكرة اليد

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع المدرب الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، ليتولى قيادة فريق الرجال بالنادي.

وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وقع ديفيز على عقود تدريب فريق رجال يد الأهلي".

وأضاف "سيبدأ ديفيد مهمته بشكل فعلي عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب)".

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ويقود ديفيز الجهاز الفني الجديد، بمعاونة فينيو لوسرت في منصب المدرب المساعد.

وتولى ديفيز قيادة منتخب مصر خلال عام 2018 وحتى 2019.

وولد ديفيز في برشلونة وتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا ٣ مرات كلاعب، إلى جانب كونه بطل العالم مع منتخب إسبانيا سنة ٢٠٠٥.

وشهدت مسيرته التدريبية العمل في أندية ومنتخبات عديدة، بعد أن سبق له قيادة نادي فاردار المقدوني ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها كونه أفضل مدرب في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، وحصوله على بطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى جانب تتويجه بلقب كأس المجر.

أما المدرب المساعد فينيو لوسيرت، فقد كان حارس مرمى وشارك في أكثر من 200 مباراة مع منتخب كرواتيا، وفاز معه بالميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية مرتين في عامي 1996 و2004، كما اختير أفضل لاعب في كرواتيا عام 1997.

وعلى صعيد التدريب فقد عمل مدرب حراس مرمى في منتخب كرواتيا وفريق فيزبريم المجري وفريق فاردار المقدوني، وعمل مدرب حراس مع منتخب مصر في ٢٠١٨.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض بطولة سوبر جلوب في السعودية بين 18 أكتوبر و23 من الشهر ذاته.

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