كرة سلة - الكويت الكويتي ينتصر ويضرب مواجهة نارية مع الأهلي في نهائي البطولة العربية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الكويت الكويتي - نهائي البطولة العربية لكرة السلة

تأهل الكويت الكويتي لنهائي كأس البطولة العربية لكرة السلة ليضرب موعدا مع الأهلي، ليتكرر نهائي النسخة الماضية.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة حتى يوم السبت والتي يدافع عن لقبها فريق الأهلي.

وواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91.

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وفاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني في نصف النهائي بنتيجة 84-74.

وتقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت بين الفريقين المتأهلين.

وكان نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والكويت الكويتي وانتهت وقتها بفوز الفريق المصري.

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