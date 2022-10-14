الدوري التركي - كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور

سجل أحمد حسن "كوكا" ثاني أهدافه بقميص ألانيا سبور التركي.

وانضم كوكا لصفوف ألانيا سبور هذا الصيف لمدة موسم معارا من أولمبياكوس.

وأحرز كوكا هدف ألانيا سبور في شباك أنطاليا سبور خلال المباراة المقامة الآن ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي.

واحتاج كوكا 44 دقيقة ليسجل الهدف الأول لفريقه بشباك أنطاليا.

وقبل لقاء أنطاليا شارك كوكا في 6 مباريات مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا في مباراته الأولى.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 في جدول الدوري التركي برصيد 12 نقطة.

فيما يتواجد أنطاليا في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.